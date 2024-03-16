Начнут сразу после выборов: стали известны планы РФ на украинцев в оккупации (документ)

В сеть попал документ для российских военкомов на оккупированной части Херсонской области

Россияне сразу после очередных "выборов Путина" хотят запустить новую волну мобилизации. В соответствии с их планами в строй планируют поставить около 300 тысяч человек, в том числе и с оккупированных территорий.

Как сообщил журналист Андрей Цаплиенко в своем telegram-канале, он получил соответствующий документ от одной из украинских спецслужб.

"С 11.03.2024 в среде сотрудников военно-следственного комитета РФ, действующих на оккупированной территории Херсонщины распространяется этот приказ № 224 от 06.03.2023 "О дополнительном призыве граждан на военную службу по мобилизации". Документ "Для служебного пользования", — отметил он.

Журналист добавил, что российские военкоматы должны провести призыв в рамках частичной мобилизации и поставить в строй до 300 тысяч "новых российских граждан" до 1 июня. Он предположил, что на лето россияне готовят новое наступление и потому нуждаются в дополнительных солдатах.

Также он обратил внимание на то, что документ должен вступить в силу сразу после проведения выборов — 25 марта.

"Теперь понятно, почему оккупантам нужно провести выборы именно на оккупированной территории. Чтобы люди с паспортами сами пришли и проголосовали, тем самым автоматически став мобресурсом россиян", — добавил Цаплиенко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий рассказал, когда ВСУ смогут перейти к наступлению.