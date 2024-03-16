Почнуть одразу після виборів: стали відомі плани РФ на українців в окупації (документ)

До мережі потрапив документ для російських військкомів на окупованій частині Херсонської області

Росіяни одразу після чергових "виборів Путіна" хочуть запустити нову хвилю мобілізації. Відповідно до їхніх планів до ладу планують поставити близько 300 тисяч осіб, у тому числі й з окупованих територій.

Як повідомив журналіст Андрій Цаплієнко у своєму telegram-каналі, він отримав відповідний документ від однієї з українських спецслужб.

З 11.03.2024 у середовищі співробітників військово-слідчого комітету рф, які діють на окупованій території Херсонщини поширюється цей наказ мо рф №124 від 06.03.2023 "Про додатковий призов громадян на військову службу по мобілізації". Документ "Для службового користування", — написав він.

Журналіст додав, що російські військкомати мають провести заклик у рамках часткової мобілізації та поставити до ладу до 300 тисяч "нових російських громадян" до 1 червня. Він припустив, що на літо росіяни готують новий наступ і тому потребують додаткових солдатів.

Також він звернув увагу на те, що документ має набути чинності одразу після проведення виборів – 25 березня.

"Відтепер зрозуміло, чому окупантам потрібно провести вибори саме на окупованій території. Щоб люди з паспортами самі прийшли і проголосували, тим самим автоматично ставши мобресурсом росіян", — додав Цаплієнко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий розповів, коли ЗСУ зможуть перейти до наступу.