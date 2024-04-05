Росія збільшила застосування хімічних боєприпасів на фронті: тривожна заява ЗСУ

Дії Росії набувають системного характеру, а тенденція застосування тільки зростає

Протягом останнього місяця мобільними групами угруповання сил і засобів підтримки та іншими підрозділами Сил оборони зафіксовано 371 випадок застосування ворогом боєприпасів з вмістом небезпечних хімічних речовин, що на 90 випадків більше, ніж за попередній період.

Основним способом доставки є використання безпілотних літальних апаратів, переважно зі скидом гранат К-51 та РГ-ВО. Про це повідомило Командування сил підтримки.

Загалом, Силами оборони України за період з лютого 2023 року по березень 2024 року було зафіксовано 1412 випадків застосування боєприпасів, споряджених небезпечними хімічними речовинами.

"Противник продовжує застосовувати боєприпаси, які містять небезпечні хімічні речовини, чим порушує "Конвенцію про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та про її знищення", а також закони та звичаї ведення війни. Такі дії російської федерації набувають системного характеру, а тенденція застосування тільки зростає", — йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" писав, що російські війська під час повномасштабної війни з Україною вже давно не гребують використовувати заборонену зброю, а українські воїни знаходять нові докази злочинів росії.