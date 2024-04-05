Россия увеличила применение химических боеприпасов на фронте: тревожное заявление ВСУ

Действия России приобретают системный характер, а тенденция применения только растет

За последний месяц мобильными группами группировки сил и средств поддержки и другими подразделениями Сил обороны зафиксирован 371 случай применения врагом боеприпасов с содержанием опасных химических веществ, что на 90 случаев больше, чем за предыдущий период.

Основным способом доставки является использование беспилотных летательных аппаратов преимущественно со сбросом гранат К-51 и РГ-ВО. Об этом сообщило Командование сил поддержки.

Силами обороны Украины за период с февраля 2023 года по март 2024 года было зафиксировано 1412 случаев применения боеприпасов, снаряженных опасными химическими веществами.

"Противник продолжает применять боеприпасы, содержащие опасные химические вещества, чем нарушает "Конвенцию о запрете разработки, производства, накопления, применения химического оружия и о его уничтожении", а также законы и обычаи ведения войны. Такие действия российской федерации приобретают системный характер, а тенденция применения только растет", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" писал, что российские войска во время полномасштабной войны с Украиной уже давно не гнушаются использовать запрещенное оружие, а украинские воины находят новые доказательства преступлений России.