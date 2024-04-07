Війна — день 774: росіяни штурмують на Авдіївському напрямку і намагаються прорватися в Часів Яр

Оперативно про головне за добу

Російські окупанти не зменшують темпів наступу і намагаються продавити позиції ЗСУ на напрямі Авдіївки, але також почали все частіше робити атаки з метою захопити місто Часів Яр (Бахмутський напрямок). В обох випадках окупанти зазнають величезних втрат і не демонструють суттєвого просування. При цьому російська пропаганда роздмухує інформаційну кампанію нібито про можливий початок наступу на Харків, проте в Україні кажуть, що це лише спосіб посіяти паніку.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 7 квітня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 В окупованому Донецьку пролунало кілька вибухів

Про те, що відбувалося 4 квітня, читайте у матеріалі: Війна — день 771: окупанти тиснуть під Бахмутом і завдали масованого удару по Харкову

Із ситуацією в Україні за 5 квітня можна ознайомитися у матеріалі: Війна — день 772: окупанти рвуться до Годинника Яру, тероризують Харків та Запоріжжя

Інформацію за 6 квітня дивіться за посиланням: Війна — день 773: почалися бої біля Часового Яру, Україна завдає ударів по тилах Росії