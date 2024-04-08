Россияне усиленно штурмуют позиции ВСУ на двух направлениях: какая ситуация на фронте (карта)

За сутки произошло 76 боевых столкновений

На 775-й день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины, оккупационные войска не оставляют попыток активного штурма позиций ВСУ. Так за прошедшие сутки произошло 76 боевых столкновений.

Наибольшее количество атак было отбито на Бахмутском и Новопавловском направлениях. Об этом в утренней сводке сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Украинские защитники отразили 31 атаку россиян на Бахмутском направлении в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Часов Яр, Спорное, Выемка, Федоровка, Раздолевка, Веселое, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

Бахмутское направление на карте Deep State

Бахмутское направление на карте Deep State

На Новопавловском направлении украинские бойцы продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Победа, Новомихайловка, где противник при поддержке авиации 22 раза пытался прорвать оборону наших войск.

Новопавловское направление на карте Deep State

В то же время на Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. А на Лиманском направлении наши воины отразили 2 атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

Купянское направление на карте Deep State

На Авдеевском направлении украинские защитники отразили 8 атак в районах населенных пунктов Первомайское, Невельское, Нетайлово Донецкой области, где враг пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

Авдеевское направление на карте Deep State

В Ореховском направлении враг 5 раз атаковал позиции ВСУ в районах Старомайорского Донецкой области; Работина Запорожской области.

Ореховское направление на карте Deep State

Ореховское направление на карте Deep State

В Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, противник совершил 8 безуспешных атак позиций наших войск.

Херсонское направление на карте Deep State

Ранее "Телеграф" писал, что, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, ситуация на фронте остается тяжелой, но в то же время контролируемой. Ближе к концу весны или в начале лета ожидается активизация наступательных действий российских оккупантов.