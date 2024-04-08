Россияне усиленно штурмуют позиции ВСУ на двух направлениях: какая ситуация на фронте (карта)
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За сутки произошло 76 боевых столкновений
На 775-й день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины, оккупационные войска не оставляют попыток активного штурма позиций ВСУ. Так за прошедшие сутки произошло 76 боевых столкновений.
Наибольшее количество атак было отбито на Бахмутском и Новопавловском направлениях. Об этом в утренней сводке сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Украинские защитники отразили 31 атаку россиян на Бахмутском направлении в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Часов Яр, Спорное, Выемка, Федоровка, Раздолевка, Веселое, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.
На Новопавловском направлении украинские бойцы продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Победа, Новомихайловка, где противник при поддержке авиации 22 раза пытался прорвать оборону наших войск.
В то же время на Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. А на Лиманском направлении наши воины отразили 2 атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.
На Авдеевском направлении украинские защитники отразили 8 атак в районах населенных пунктов Первомайское, Невельское, Нетайлово Донецкой области, где враг пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.
В Ореховском направлении враг 5 раз атаковал позиции ВСУ в районах Старомайорского Донецкой области; Работина Запорожской области.
В Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, противник совершил 8 безуспешных атак позиций наших войск.
Ранее "Телеграф" писал, что, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, ситуация на фронте остается тяжелой, но в то же время контролируемой. Ближе к концу весны или в начале лета ожидается активизация наступательных действий российских оккупантов.