Росіяни просунулись на захід від Авдіївки, під загрозою оточення три села - аналітик BILD
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Про які села говорить аналітик
Російські війська просунулися ще на 2-3 км на захід від Авдіївки. Найбільш значне просування у Первомайському, між Тоненьким та Уманським
Такий висновок зробив аналітик BILD Юліан Рьопке. Він вивчив записи з місця боїв за останні 10 днів.
Раніше він повідомляв, що після падіння Авдіївки ЗСУ зайняли оборону по лінії Бердичі — Семенівка — Орлівка — Тоненьке — Першотравневе. Тепер ЗС РФ перейшли її у кількох місцях.
З-під Тоненького вони просунулися близько 3 км на захід у бік Уманського. На північ від Первомайського вони пройшли близько 2 км у напрямку Нетайлового.
"За останні десять днів російські сили вторгнення просунулися далі на захід від Авдіївки. Найбільш значне просування у Первомайському, між Тоненьким та Уманським і в Семенівці", — пише Рьопке.
Раніше "Телеграф" писав, що російські окупанти, крім Часового Яру, посилено почали тиснути на ще одне місто на важливому напрямку. Цим містом є Роботине (Запорізька область). Ворог намагається захопити Роботине, активізував артилерію та авіаудари.