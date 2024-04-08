Росіяни просунулись на захід від Авдіївки, під загрозою оточення три села - аналітик BILD

Про які села говорить аналітик

Російські війська просунулися ще на 2-3 км на захід від Авдіївки. Найбільш значне просування у Первомайському, між Тоненьким та Уманським

Такий висновок зробив аналітик BILD Юліан Рьопке. Він вивчив записи з місця боїв за останні 10 днів.

Раніше він повідомляв, що після падіння Авдіївки ЗСУ зайняли оборону по лінії Бердичі — Семенівка — Орлівка — Тоненьке — Першотравневе. Тепер ЗС РФ перейшли її у кількох місцях.

З-під Тоненького вони просунулися близько 3 км на захід у бік Уманського. На північ від Первомайського вони пройшли близько 2 км у напрямку Нетайлового.

"За останні десять днів російські сили вторгнення просунулися далі на захід від Авдіївки. Найбільш значне просування у Первомайському, між Тоненьким та Уманським і в Семенівці", — пише Рьопке.

Раніше "Телеграф" писав, що російські окупанти, крім Часового Яру, посилено почали тиснути на ще одне місто на важливому напрямку. Цим містом є Роботине (Запорізька область). Ворог намагається захопити Роботине, активізував артилерію та авіаудари.