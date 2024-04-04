Удар по 128 бригаді в Запорізькій області: загинуло майже вдвічі більше бійців, ніж заявлялося

Розкрито одну з версій того, яким чином армія РФ могла навести такий удар

Внаслідок удару російських окупантів по побудові 128-ї окремої гірничо-штурмової Закарпатської бригади в Запорізькій області 2023 року загинули чи не вдвічі більше військових, ніж заявлялося офіційно. Тобто не 19, а понад 30.

Таку цифру озвучив голова Департаменту кібербезпеки Служби безпеки України Ілля Вітюк в інтерв’ю "Укрінформу".

"Під час розслідування однієї з атак, під час якої загинуло понад 30 наших військовослужбовців, ми знайшли, що на один із пристроїв, на якому був месенджер Signal, надійшло повідомлення про конкретну дату і місце побудови військовослужбовців, куди надалі і прилетіла ракета", — повідомив Вітюк.

Також він розкрив одну з основних версій того, яким чином армія РФ могла завдати такого удару. Імовірно, окупантам допоміг зламування телефону одного з українських військових.

"Однією з загроз є розсилка фішингових повідомлень для злому месенджерів конкретних військових. Розсилає їх хакерське угруповання "Армагедон". Такі повідомлення йдуть тисячами. Коли їм вдається "зламати" пристрій, то ворог отримує доступ до месенджерів, комп’ютерів через пошти. Часто це призводить до трагічних наслідків", — сказав Вітюк.

Раніше "Телеграф" писав, що у листопаді минулого року міністр оборони України Рустем Умеров заявив, що у Міністерстві оборони України закінчили перевірку за фактом масової загибелі бійців 128-ї бригади. Трагедію відновили щохвилини.