Навів ракети на піцерію у Краматорську: суд виніс вирок зраднику, скільки йому дали

Удар було нанесено ракетами "Іскандер-М"

Жителю Краматорська, який навів російську ракету на кафе "RIA PIZZA", внаслідок чого загинуло 13 людей та 64 отримали поранення, винесено вирок. Його засуджено до довічного ув'язнення волі.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора. За даними слідства, удар було здійснено з ракетного комплексу "Іскандер М".

"Чоловіка засуджено до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду", — пише Офіс генпрокурора.

Під час слідчих дій було виявлено, що чоловік, завербований для виконання завдань представником держави-агресора, працював на газотранспортному підприємстві. Так званий "начальник відділення розвідки командування ВВ МВС ДНР" вчергове звернувся до засудженого 27 червня 2023 року.

Краматорець мав перевірити інформацію про наявність українських військових у піцерії "RIA PIZZA".

Чоловік погодився на пропозицію. Тому, коли у центрі на парковці побачив автівки з військовими номерами та самих військових у закладі харчування, повідомив "куратора". Засуджений надіслав співрозмовнику у Telegram два відео, які підтверджували розташування воєнних.

І вже через деякий час, після отримання росіянами інформації від зрадника, вони здійснили прицільний ракетний удар по кафе, у якому перебували люди.

Навідника засудили до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). До вироку суду чоловік перебував під вартою.

Нагадаємо, 27 червня 2023 року ворог двічі вдарив по Краматорську. В епіцентрі вибуху опинилися заклад харчування "RIA PIZZA", багатоквартирні будинки, торговельні приміщення, автомобілі, поштове відділення та інші споруди. Внаслідок удару загинуло 13 людей, серед яких 4 дитини. Поранення отримало 64 людини та 1 дитина.

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