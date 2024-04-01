"Закликала вбивати українських дітей": СБУ повідомила про підозру посіпаці Кремля

Закликала до геноциду частини української нації

Російській пропагандистці телеканалу "Russia today" Маргариті Симоньян СБУ повідомила про підозру. Вона відома тим, що закликала вбивати українських дітей.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора. Симоньян одна з перших підтримала повномасштабне вторгнення РФ та воєнні злочини російських окупантів.

"Прокремлівська пропагандистка виправдовує збройну агресію РФ проти України, розпочату у 2014 році, глорифікує осіб, які її здійснюють, та закликає до геноциду частини української нації", — йдеться у повідомлені.

Пресслужба зазначає, що у власному Телеграм-каналі та в ефірах російських телеканалів путіністка регулярно поширює кремлівські наративи у вигляді "авторських" дописів. Вона у грудні 2023 року закликала до масового вбивства українських дітей. Також кремлівська посіпака неодноразово агітувала за продовження ракетно-бомбових ударів по цивільній інфраструктурі України.

Найбільше шуму та брехні було у програмі путініста Володимира Соловйова, у якій Симоньян багато разів брала участь.

Наразі на підставі зібраних доказів СБУ повідомила телеведучій про нову підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

⁠ч. 2 ст. 442 (геноцид);

⁠⁠ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

⁠ст. 436 (пропаганда війни);

⁠⁠ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Нагадаємо, у березні 2023 року за матеріалами СБУ Симоньян вже було повідомлено про підозру за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Раніше "Телеграф" писав, що українці "привітали" росіян з 1 квітня порцією мемів про війну.