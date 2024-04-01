"Призывала убивать украинских детей": СБУ сообщила о подозрении прихвостнице Кремля
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Призывала к геноциду части украинской нации
Российской пропагандистке телеканала "Russia today" Маргарите Симоньян СБУ сообщила о подозрении. Она известна тем, что призывала убивать украинских детей.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора. Симоньян одна из первых поддержала полномасштабное вторжение РФ и военные преступления российских оккупантов.
"Прокремлевская пропагандистка оправдывает вооруженную агрессию РФ против Украины, начатую в 2014 году, глорифицирует осуществляющих ее лиц и призывает к геноциду части украинской нации", — говорится в сообщении.
Пресс-служба отмечает, что в собственном Телеграмм-канале и в эфирах российских телеканалов путинистка регулярно распространяет кремлевские нарративы в виде "авторских" сообщений. Она в декабре 2023 призвала к массовому убийству украинских детей. Также кремлевская прешпесница неоднократно агитировала за продолжение ракетно-бомбовых ударов по гражданской инфраструктуре Украины.
Больше шума и лжи было в программе путиниста Владимира Соловьева, в которой Симоньян много раз участвовала.
На основании собранных доказательств СБУ сообщила телеведущей о новом подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 442 (геноцид);
- ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
- ст. 436 (пропаганда войны);
- ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
Напомним, в марте 2023 года по материалам СБУ Симоньян уже было сообщено о подозрении за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Ранее "Телеграф" писал, что украинцы "поздравили" россиян с 1 апреля порцией мемов о войне.