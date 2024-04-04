Навел ракеты на пиццерию в Краматорске: суд вынес приговор изменнику, сколько ему дали

Удар был нанесен ракетами "Искандер-М"

Жителю Краматорска, который навел российскую ракету на кафе "RIA PIZZA ", в результате чего погибли 13 человек и 64 получили ранения, вынесен приговор. Его осудили к пожизненному лишению свободы.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора. По данным следствия, удар был произведен с ракетного комплекса "Искандер М".

"Мужчина приговорен к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества за государственную измену", — пишет Офис генпрокурора.

В ходе следственных действий было обнаружено, что мужчина, завербованный для выполнения задач представителем государства-агрессора, работал на газотранспортном предприятии. Так называемый "начальник отделения разведки командования ОВ МВД ДНР" в очередной раз обратился к осужденному 27 июня 2023 года.

Краматорец должен был проверить информацию о наличии украинских военных в пиццерии "RIA PIZZA".

Мужчина согласился на предложение. Поэтому, когда в центре на парковке увидел автомобили с военными номерами и самих военных в заведении питания, сообщил "куратору". Осужденный направил собеседнику в Telegram два видео, подтверждающие расположение военных.

И уже через некоторое время, после получения россиянами информации от предателя, они нанесли прицельный ракетный удар по кафе, в котором находились люди.

Наводчика приговорили к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества за государственную измену (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). До приговора суда мужчина находился под стражей.

Напомним, 27 июня 2023 года враг дважды ударил по Краматорску. В эпицентре взрыва оказались заведения "RIA PIZZA", многоквартирные дома, торговые помещения, автомобили, почтовое отделение и другие сооружения. В результате удара погибли 13 человек, среди которых 4 ребенка. Ранения получили 64 человека и 1 ребенок.

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