Удар по 128-ой бригаде в Запорожской области: погибло почти вдвое больше бойцов, чем заявлялось

Раскрыта одна из версий того, каким образом армия РФ могла навести такой удар

Впоследствии удара российских оккупантов по построению 128-ой отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады в Запорожской области в 2023 году погибли едва ли не вдвое больше военных, чем заявлялось официально. То есть, не 19, а более 30.

Такую цифру озвучил глава Департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины Илья Витюк в интервью "Укринформу".

"В ходе расследования одной из атак, во время которой погибло более 30 наших военнослужащих, мы нашли, что на одно из устройств, на котором был мессенджер Signal, пришло сообщение о конкретной дате и месте построения военнослужащих, куда в дальнейшем и прилетела ракета", — сообщил Витюк.

Также он раскрыл одну из основных версий того, каким образом армия РФ могла навести такой удар. Предположительно, оккупантам помог взлом телефона одного из украинских военных.

"Одной из угроз является рассылка фишинговых сообщений для взлома мессенджеров конкретных военных. Рассылает их хакерская группировка "Армагедон". Такие сообщения идут тысячами. Когда им удается "взломать" устройство, то враг получает доступ к мессенджерам, к компьютерам через почты. Часто это приводит к трагическим последствиям", — сказал Витюк.

Ранее "Телеграф" писал, что в ноябре прошлого года министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что в Министерстве обороны Украины закончили проверку по факту массовой гибели бойцов 128-й бригады. Трагедию воссоздали поминутно.