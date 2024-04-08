Россияне продвинулись к западу от Авдеевки, под угрозой окружения три села — аналитик BILD

О каких селах говорит аналитик

Российские войска продвинулись еще на 2-3 км к западу от Авдеевки. Наиболее значительное продвижение в Первомайском, между Тоненьким и Уманским.

Такой вывод сделал аналитик BILD Юлиан Рёпке. Он изучил записи с места сражений за последние 10 дней.

Ранее он сообщал, что после падения Авдеевки ВСУ заняли оборону по линии Бердичи — Сёменовка — Орловка — Тоненькое — Первомайское. Теперь ВС РФ перешли на нее в нескольких местах.

Из-под Тоненького они продвинулись около 3 км к западу в сторону Уманского. Севернее Первомайского они прошли около 2 км в направлении Нетайлово.

"За последние десять дней российские силы вторжения продвинулись дальше западнее Авдеевки. Наиболее значительное продвижение в Первомайском, между Тоненьким и Уманским и в Семеновке", — пишет Репке.

Ранее "Телеграф" писал, что российские кафиры, кроме Временного Яра, усиленно начали давить на еще один город на важном направлении. Этим городом является Роботино (Запорожская область). Враг пытается захватить Роботино, активизировал артиллерию и авиаудары.