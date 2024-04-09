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Бої тривали півтора року: аналітики повідомили про захоплення росіянами ще одного села на Донеччині (карта)

Автор
Андрій Мулько Андрій Мулько
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Бої за Первомайське
Бої за Первомайське. Фото Колаж "Телеграфа"

Офіційного підтвердження цієї інформації немає

За даними аналітиків проєкту DeepState, російські окупанти захопили західні околиці Первомайського Донецької області. Бої за село почалися ще в серпні 2022-го року.

Як зазначається, противник зумів проломити оборону стрілецького батальйону 59-ї окремої мотопіхотної бригади Збройних сил України. За даними аналітиків, таким чином росіяни повністю окупували Первомайське.

"Село стало однією з найгарячіших точок у даній війні і коштувало ворогу великої ціни. На жаль, не малу ціну заплатили й наші оборонці, особливо хлопці зі славетної 59 ОМПБр, які відчайдушно трималися за кожен підвал та тримали оборону, навіть перебуваючи в повному оточені", — підкреслили у DeepState.

Також зазначається, що Первомайське було відносно великим населеним пунктом. До війни тут жило понад 2 тисячі мешканців.

Первомайське на мапі

"Для бійців і тих, слідкував за подіями з дронів, населений пункт асоціюватиметься з півторарічними боями та втраченими побратимами. Важко це все описати в кількох реченнях", — йдеться у повідомленні.

Первомайське на мапі

Варто зазначити, що про захоплення ворогом Первомайського офіційно не повідомлялося. Проте на мапі DeepState воно позначене, як окуповане РФ.

Нагадаємо, експерт німецького видання BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке стверджує, що російські окупанти увійшли до міста Красногорівка Донецькій області. До такого висновку він дійшов після вивчення відеозаписів бойових дій у цьому районі.

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#Війна #Первомайське #DeepState