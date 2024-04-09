Бої тривали півтора року: аналітики повідомили про захоплення росіянами ще одного села на Донеччині (карта)

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За даними аналітиків проєкту DeepState, російські окупанти захопили західні околиці Первомайського Донецької області. Бої за село почалися ще в серпні 2022-го року.

Як зазначається, противник зумів проломити оборону стрілецького батальйону 59-ї окремої мотопіхотної бригади Збройних сил України. За даними аналітиків, таким чином росіяни повністю окупували Первомайське.

"Село стало однією з найгарячіших точок у даній війні і коштувало ворогу великої ціни. На жаль, не малу ціну заплатили й наші оборонці, особливо хлопці зі славетної 59 ОМПБр, які відчайдушно трималися за кожен підвал та тримали оборону, навіть перебуваючи в повному оточені", — підкреслили у DeepState.

Також зазначається, що Первомайське було відносно великим населеним пунктом. До війни тут жило понад 2 тисячі мешканців.

Первомайське на мапі

"Для бійців і тих, слідкував за подіями з дронів, населений пункт асоціюватиметься з півторарічними боями та втраченими побратимами. Важко це все описати в кількох реченнях", — йдеться у повідомленні.

Первомайське на мапі

Варто зазначити, що про захоплення ворогом Первомайського офіційно не повідомлялося. Проте на мапі DeepState воно позначене, як окуповане РФ.

Нагадаємо, експерт німецького видання BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке стверджує, що російські окупанти увійшли до міста Красногорівка Донецькій області. До такого висновку він дійшов після вивчення відеозаписів бойових дій у цьому районі.