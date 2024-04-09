"Висадили десятки солдатів": аналітик BILD повідомив, що росіяни зайшли у ще одне місто на Донбасі (карта)

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Експерт німецького видання BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке стверджує, що російські окупанти увійшли до міста Красногорівка Донецькій області. До такого висновку він дійшов після вивчення відеозаписів бойових дій у цьому районі.

Як зазначає видання, Красногорівка знаходиться за 20 км на захід від тимчасово окупованого Донецька поблизу села Старомихайлівка. До війни у місті жило близько 15 000 осіб. За даними експерта, судячи з кадрів з місця подій, російські війська увійшли туди на бронетехніці з південного сходу з-під Мар'їнки, перейшовши залізничну лінію.

"Поки не з'являться докази зворотного, доводиться припускати, що Росія успішно висадила десятки солдатів на півдні Красногорівки й тепер займає кілька житлових районів на південь і на північ від залізничних шляхів", — підкреслив Рьопке.

Ситуація біля Красногорівки за версією Рьопке

Варто зазначити, що згідно з даними аналітиків проєкту DeepState, ворог не зайшов до Красногорівки. Принаймні на їхній мапі вказано, що росіяни лише майже впритул підійшли до меж міста.

Красногорівка на мапі

У понеділок, 8 квітня, аналітики DeepState повідомили, що ворог вдень атакував Красногорівку з півдня Зазначалося, що у складі ворожої колони було 3 танки та 6 БМП.

Ситуація біля Красногорівки за даними DeepState станом на 16:00 9 квітня

Аналітики підкреслили, що десантники з 80-ї ОДШБр прийняли бій, а його результат ще невідомий. За їхніми даними росіяни поставили собі задачу зайти в місто саме з півдня і зав'язати міські бої.

Нагадаємо, раніше Юліан Рьопке повідомив, що росіяни використовують тактику "подвійного удару", щоб захопити Часів Яр Донецької області. Вона полягає в обході позицій Сил оборони з флангів та завданні фронтального удару.