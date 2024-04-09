"Высадили десятки солдат": аналитик BILD сообщил, что россияне зашли в еще один город на Донбассе (карта)

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Эксперт немецкого издания BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке утверждает, что российские оккупанты вошли в город Красногоровка Донецкой области. К такому выводу он пришел после изучения видеозаписей боевых действий в этом районе.

Как отмечает издание, Красногоровка находится в 20 км западнее временно оккупированного Донецка вблизи села Старомихайловка. До войны в городе проживало около 15 000 человек. По данным эксперта, судя по кадрам с места событий, российские войска вошли туда на бронетехнике с юго-востока из-под Марьинки, перейдя железнодорожную дорогу.

"Пока не появятся доказательства обратного, приходится предполагать, что Россия успешно высадила десятки солдат на юге Красногоровки и теперь занимает несколько жилых районов к югу и северу от железнодорожных путей", — подчеркнул Репке.

Ситуация возле Красногоровки по версии Репке

Следует отметить, что согласно данным аналитиков проекта DeepState, враг не зашел в Красногоровку. По крайней мере, на их карте указано, что россияне лишь почти вплотную подошли к границам города.

Красногоровка на карте

В понедельник, 8 апреля, аналитики DeepState сообщили, что враг днем атаковал Красногоровку с юга. Отмечалось, что в составе вражеской колонны было 3 танка и 6 БМП.

Ситуация возле Красногоровки по данным DeepState по состоянию на 16:00 9 апреля

Аналитики подчеркнули, что десантники из 80-й ОДШБр приняли бой, а его результат еще неизвестен. По их данным, россияне поставили себе задачу зайти в город именно с юга и завязать городские бои.

Напомним, ранее Юлиан Репке сообщил, что россияне используют тактику "двойного удара", чтобы захватить Часов Яр Донецкой области. Она заключается в обходе позиций Сил обороны с флангов и нанесении фронтального удара.