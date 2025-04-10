Хронологія війни – день 1142: росіяни тиснуть у Торецьку та масово запускають дрони

10 квітня "Телеграф" продовжує вести в режимі онлайн зведення останніх подій з фронту. На 1142 день війни росіяни нещадно б’ють по Харкову та Дніпру.

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 1142 дні. Темпи бойових дій на фронті дещо сповільнилися, проте, як і раніше, високі. Минулої доби сталося 111 бойових зіткнень, з яких майже половина на Покровському та Лиманському напрямках.

Як проходить 1142 день повномасштабної війни в Україні і які останні новини з фронту 10 квітня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

3:00 ППО спрацювала біля Москви, де помітили непізнані літаючі об'єкти. Через це над столичними аеропортами оголошували план "ковер".

1:00 Внаслідок падіння уламків БПЛА у Києві на Голосіївському районі сталася пожежа, а у Дарницькому зруйновано приватний будинок.

00:00 У небі над Україною помічено понад 40 дронів, за даними моніторингових груп вночі їх може бути понад 150.

Із ситуацією в Україні 7 квітня можна ознайомитись у цьому матеріалі:Хронологія війни — день 1139: росіяни просуваються під Лиманом, а ЗСУ знову поглядають на Кримський міст

Про новини та події 8 квітня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни – день 1140: на боці Росії стали воювати ще й китайці, а Україна отримає нові F-16

Про те, що відбувалося 9 квітня, читайте у трансляції: Хронологія війни – день 1141: росіяни тиснуть під Покровськом, а ЗСУ знищили "Панцирі"