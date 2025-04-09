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Хронологія війни – день 1141: росіяни тиснуть під Покровськом та обстрілюють Дніпро та Харків

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Автор
1141 день війни Росії проти України. Фото telegraf.com.ua Новина оновлена 09 квітня 2025, 00:00
1141 день війни Росії проти України. Фото telegraf.com.ua

9 квітня "Телеграф" продовжує вести в режимі онлайн зведення останніх подій з фронту. На 1141 день війни росіяни нещадно б’ють по Харкову та Дніпру

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 1141 день. Минулої доби на фронті сталося 135 бойових зіткнень, з яких понад 50 на Покровському напрямку.

Як проходить 1141 день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 9 квітня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Після російського удару безпілотниками по Харкові відомо про двох постраждалих, всього за вечір сталося близько 20 прильотів, з яких 17 в Основ’янському районі. Тим часом після обстрілу Дніпра постраждали десять осіб, з них шістьом знадобилася госпіталізація.

Про те, що відбувалося 6 квітня, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1138: ракетний удар по Києву та бої за Сіверськ

Із ситуацією в Україні 7 квітня можна ознайомитись у цьому матеріалі:Хронологія війни — день 1139: росіяни просуваються під Лиманом, а ЗСУ знову поглядають на Кримський міст

Про новини та події 8 квітня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни – день 1140: на боці Росії стали воювати ще й китайці, а Україна отримає нові F-16

Теги:
#Україна #Росія #Війна