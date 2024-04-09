Росіяни прагнуть захопити Часів Яр тактикою "подвійного удару": завдяки їй вдалось окупувати два важливих міста

У ворога є певні успіхи

Росіяни використовують тактику "подвійного удару", щоб захопити Часів Яр Донецької області. Вона полягає в обході позицій Сил оборони з флангів та завданні фронтального удару.

Саме ця тактика раніше допомогла росіянам захопити Авдіївку та Бахмут. Про це повідомляє військовий аналітик німецького видання Bild Юліан Рьопке.

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"У битві за Часів Яр російські війська намагаються реалізувати свою успішну (Авдіївка, Бахмут, Новомихайлівка тощо) тактику "подвійного удару": кліщі з півночі та півдня плюс прямий штурм міста зі сходу", ― написав аналітик.

Як виглядає тактика "подвійного удару"

Рьопке дійшов до такого висновку проаналізувавши інформацію з відкритих джерел. Він брав до уваги маневри російських військ на цьому напрямку за останні 10 днів.

Зазначимо, що аналітики проєкту DeepState повідомляють про часткові успіхи ворога поблизу Часового Яру. За останню добу окупаційним військам вдалось просунутись у Богданівці, Новомихайлівці та східніше Часового Яру.

Ворог вже підійшов впритул до міста зі сходу

Згідно зі зведенням Генштабу ЗСУ на ранок 9 квітня, Сили оборони відбили 14 атак на Бахмутському напрямку за добу. В офіційному повідомленні не згадувалась інформація про бої поблизу Часового Яру.

Раніше з’явилась інформація, що ворог зайшов на висоти міста та окупував Іванівське. Проте ці повідомлення були спростовані. Речник східного командування Андрій Задубінний заявляв, що російських військ у Часовому Ярі немає. Він закликав не вірити ворожій пропаганді.

"Телеграф" раніше повідомляв, як живе Часів Яр під постійними обстрілами, де побував кореспондент видання Ян Доброносов. До повномасштабної війни у місті жило 13 тисяч людей, але наразі їх не більше 900.