Россияне стремятся захватить Часов Яр тактикой "двойного удара": благодаря ей удалось оккупировать два важных города
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У врага есть определенные успехи
Россияне используют тактику "двойного удара", чтобы захватить Часов Яр Донецкой области. Она заключается в обходе позиций Сил обороны с флангов и нанесении фронтального удара.
Именно эта тактика раньше помогла россиянам захватить Авдеевку и Бахмут. Об этом сообщает военный аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке.
"В битве за Часов Яр российские войска пытаются реализовать свою успешную (Авдеевка, Бахмут, Новомихайловка и др.) тактику "двойного удара": клещи с севера и юга плюс прямой штурм города с востока", ― написал аналитик.
Репке пришел к такому выводу, проанализировав информацию из открытых источников. Он брал во внимание маневры российских войск на этом направлении за последние 10 дней.
Отметим, что аналитики проекта DeepState сообщают о частичных успехах врага вблизи Часова Яра. За последние сутки оккупационным войскам удалось продвинуться в Богдановке, Новомихайловке и восточнее Часова Яра.
Согласно сводке Генштаба ВСУ на утро 9 апреля, Силы обороны отразили 14 атак на Бахмутском направлении за сутки. В официальном сообщении не упоминалась информация о боях вблизи Часова Яра.
Ранее появилась информация, что враг зашел на высоты города и оккупировал Ивановское. Однако эти сообщения были опровергнуты. Спикер восточного командования Андрей Задубинный заявлял, что российских войск в Часовом Яру нет. Он призвал не верить вражеской пропаганде.
"Телеграф" ранее сообщал, как живет Часов Яр под постоянными обстрелами, где побывал корреспондент издания Ян Доброносов. До полномасштабной войны в городе жило 13 тысяч человек, но сейчас их не больше 900 человек.