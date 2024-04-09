Бои длились полтора года: аналитики сообщили о захвате россиянами еще одного села на Донетчине (карта)

Официального подтверждения этой информации нет

По данным аналитиков проекта DeepState, российские оккупанты захватили западные окрестности Первомайского Донецкой области. Бои за село начались еще в августе 2022 года.

Как отмечается, противник сумел проломить оборону стрелкового батальона 59-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины. По данным аналитиков, таким образом россияне полностью оккупировали Первомайское.

"Село стало одной из самых горячих точек в данной войне и стоило врагу большой цены. К сожалению, немалую цену заплатили и наши защитники, особенно ребята из знаменитой 59 ОМПБр, которые отчаянно держались за каждый подвал и держали оборону, даже находясь в полном окружении", — подчеркнули в DeepState.

Также отмечается, что Первомайское было относительно большим населенным пунктом. До войны здесь проживало более 2 тысяч жителей.

Первомайское на карте

"Для бойцов и тех, кто следил за событиями из дронов, населенный пункт будет ассоциироваться с полуторагодичными боями и потерянными собратьями. Трудно это все описать в нескольких предложениях", — говорится в сообщении.

Первомайское на карте

Следует отметить, что о захвате врагом Первомайского официально не сообщалось. Однако на карте DeepState оно обозначено как оккупированное РФ.

Напомним, эксперт немецкого издания BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке утверждает, что российские оккупанты вошли в город Красногоровка Донецкой области. К такому выводу он пришел после изучения видеозаписей боевых действий в этом районе.