США ухвалили важливе рішення для ППО України: про що йдеться

Це зміцнить здатність України захищати людей та критичну інфраструктуру від російських ударів

Державний департамент США надав дозвіл на надзвичайний продаж Україні військової продукції для систем ППО на 138 мільйонів доларів. Кошти призначаються на критичний ремонт та запчастини для ракетних систем Hawk.

Про це повідомило Агентство зі співробітництва в галузі безпеки американського міністерства оборони, пише AP. Із заяви випливає, що запит на купівлю "обладнання та послуг" для ЗРК HAWK Phase III на суму $138 млн було направлено Україною. У Держдепі наголосили, що Україні потрібна технічна підтримка систем Hawk, це зміцнить можливості Києва щодо захисту свого народу та критичної інфраструктури.

"Україні терміново необхідно збільшити свої можливості для захисту від російських ракетних ударів та повітряних можливостей російських сил", — йдеться у меморандумі Держдепу.

Оновлюватимуть системи Hawk підрядники корпорації RTX Corporation. Вона базується у Массачусетсі. Раніше вона була відома як Raytheon, і PROJECTXYZ, що базується в Хантсвіллі, штат Алабама. Деталі для ремонту будуть надані зі складу армії Штатів, а також за рахунок пожертв третіх країн, готових комерційних компонентів та нового виробництва.

Для довідки: ЗРК Hawk – американський військовий зенітний ракетний комплекс середньої дальності виробництва компанії Raytheon. Спочатку він створювався для знищення літаків, потім його функціонал було розширено для перехоплення ракет. На озброєння його було поставлено у 1960 році, відтоді комплекс пройшов кілька модернізацій. У 1994-му армія США замінила його на Patriot. Після модернізації максимальна дальність перехоплення цілей ЗРК Hawk становить 40 км (мінімальна – 2,5 км), максимальна висота перехоплення 17,7 км (мінімальна – 30-60 метрів).

Як повідомляв "Телеграф", уряд США 4 квітня передало ЗСУ понад 5 тисяч автоматів АК-47, кулеметів, снайперських гвинтівок, РПГ-7 та понад 500 тисяч патронів калібру 7,62 мм. Це озброєння раніше Корпус вартових Ісламської революції (КСІР) Ірану намагався передати хуситам.