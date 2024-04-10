США закликали не бомбити російські НПЗ: "Може мати глобальний ефект"

У США рекомендують Україні сфокусуватися з іншою метою

Атаки на російські НПЗ знову викликали критику з боку США. На цей раз проти цього висловився глава Пентагону Ллойд Остін.

Як пише Bloomberg, про це він сказав під час виступу на засіданні комітету Сенату збройних сил. З його слів, ці атаки можуть похитнути енергетичну стабільність на глобальному ринку.

"Ці атаки можуть мати побічний ефект з погляду глобальної енергетичної ситуації", — сказав Остін.

Міністр також додав, що Україні варто сфокусуватися на ударах по об’єктах, які можуть "безпосередньо вплинути на перебіг поточних бойових дій".

Також глава Пентагону повторив заклик до Конгресу про те, що необхідно якнайшвидше проголосувати за надання військової допомоги Україні.

Висловлювання Остіна відразу були розкритиковані сенатором-республіканцем Томом Коттоном, який звинуватив адміністрацію Джо Байдена в тому, що вона перешкоджає ефективним діям української армії, оскільки побоюється зростання цін на бензин у рік виборів.

Як повідомлялося раніше, у США вже кілька разів публічно заявляли, що не підтримують атаки України на російські НПЗ та не заохочують їх. Зокрема, про це заявляв голова Держдепартаменту Ентоні Блінкен під час зустрічі з французьким колегою Стефаном Сежурне. Своєю чергою Сежурне зазначив, що в Парижі вважають, що Україна має право завдавати таких ударів у рамках самозахисту.