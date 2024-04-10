США призвали не бомбить российские НПЗ: "Может иметь глобальный эффект"

В США рекомендуют Украине сфокусироваться на других целях

Атаки на российские НПЗ вновь вызвали критику со стороны США. В этот раз против этого высказался глава Пентагона Ллойд Остин.

Как пишет Bloomberg, об этом он сказал во время выступления на заседании комитета Сената по вооруженным силам. По его словам, эти атаки могут пошатнуть энергетическую стабильность на глобальном рынке.

"Эти атаки могут иметь побочный эффект с точки зрения глобальной энергетической ситуации", — сказал Остин.

Министр также добавил, что Украине стоит сфокусироваться на ударах по объектах, которые могут "напрямую повлиять на ход текущих боевых действий".

Также глава Пентагона повторил призыв к Конгрессу о том, что необходимо как можно быстрее проголосовать за выделение военной помощи Украине

Высказывания Остина сразу же были раскритикованы сенатором-республиканцем Томом Коттоном, который обвинил администрацию Джо Байдена в том, что она препятствует эффективным действиям украинской армии, поскольку опасается роста цен на бензин в год выборов.

Как сообщалось ранее, в США уже несколько раз публично заявляли, что не поддерживают атаки Украины на российские НПЗ и не поощряют их. В частности об этом заявлял глава Госдепартамента Энтони Блинкен во время встречи с французским коллегой Стефаном Сежурне. В свою очередь Сежурне отметил, что в Париже считают, что Украина имеет право наносить такие удары в рамках самозащиты.