США нашли себе "духовного партнера" в лице канцлера Германии, тоже боящегося принимать решения

Западные партнеры Украины, в том числе Соединенные Штаты, должны аплодировать успехам украинской армии в ударах по важным российским объектам. Но вместо этого США пытаются уговорить Украину не бить по российским нефтеперерабатывающим заводам и не использовать для этого собственное вооружение.

Об этом заявил бывший посол США в Украине, старший директор Центра "Евразия" в Атлантическом совете Джон Хербст в ходе дискуссии "Чему США могут научиться у Европы в поддержке Украины", сообщает Голос Америки. В частности, Хербст возмутился тому, что США пытаются прекратить атаки Украины по российским тылам.

Также Хербст отметил, что Украина значительно усилит обороноспособность НАТО. Украинская армия демонстрирует высокий уровень эффективности в боевых действиях.

"Украина сделала больше для защиты границ и суверенитета НАТО, чем любая другая страна за последнее время. И я думаю, что это действительно важно решить политический вопрос по Украине в НАТО", – сказал он.

Экс-посол США в Украине добавил, что сейчас боязливость правительства США демонстрирует странную "синергию" с квазиизоляционистскими настроениями в Конгрессе, которые продвигают трамписты. К тому же Белый дом нашел себе идеального "собрата по духу" – канцлера Германии Олафа Шольца, которого в Германии уже называют "Хохлаф" – "Пустоголовый".

"К сожалению, Белый дом нашел "духовного партнера" в лице канцлера Германии, и американская боязливость сейчас по меньшей мере приравнивается, если не превосходит, немецкую боязливость", — резюмировал Хербст.

Ранее "Телеграф" писал, что в НАТО обсуждают вариант уступок по Киеву территорий России в обмен на гарантии безопасности и прием Украины в Альянс. Однако этот сценарий не рассматривается в ходе официальных дискуссий.

Только две страны, считающиеся союзниками и партнерами Украины, действительно категорически против вступления нашей страны в НАТО. Это Соединенные Штаты и Германия, которые вовсю сопротивляются предоставлению Украине официального приглашения на вступление в Альянс.

В среду, 3 апреля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что международные организации могут осуждать удары по российским территориям после того, как они приедут в Харьков. Также пусть посмотрят, как люди живут без света без воды.

В НАТО отметили, что удары беспилотников по нефтеперерабатывающей инфраструктуре России оказали большое влияние на ее топливный рынок. Внезапные "хлопки" на этих объектах буквально вывели из строя 10-15%, а может и больше, российских нефтеперерабатывающих мощностей.