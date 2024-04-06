Світ повинен аплодувати успіхам ЗСУ: експосол США в Україні "розніс" Вашингтон за критику ударів по НПЗ в Росії

США знайшли собі "духовного партнера" в особі канцлера Німеччини, який теж боїться приймати рішення

Західні партнери України, в тому числі Сполучені Штати, повинні аплодувати успіхам української армії в ударах по важливим російським об'єктам. Але замість цього США намагаються вмовити Україну не бити по російським нафтопереробним заводам та не використовувати для цього власне озброєння.

Про це заявив колишній посол США в Україні, старший директор Центру "Євразія" в Атлантичній раді Джон Хербст під час дискусії "Чого США можуть навчитися у Європи щодо підтримки України", повідомляє Голос Америки. Зокрема Хербст обурився тому, що США намагаються припинити атаки України по російським тилам.

Також Хербст зазначив, що Україна значно посилить обороноздатність НАТО. Українська армія демонструє дуже високий рівень ефективності у бойових діях.

"Україна зробила більше для захисту кордонів і суверенітету НАТО, ніж будь-яка інша країна за останній час. І я думаю, що це дійсно важливо вирішити політично питання щодо України в НАТО", – сказав він.

Експосол США в Україні додав, що зараз боязкість уряду США демонструє дивну "синергію" з квазіізоляціоністськіми настроями у Конгресі, які просувають трампісти. До того ж Білий дім знайшов собі ідеального "брата по духу" – канцлера Німеччини Олафа Шольца, якого в Німеччині вже називають "Хохлаф" – "Пустопорожній".

"На жаль, Білий дім знайшов "духовного партнера" в особі канцлера Німеччини, і американська боязкість зараз щонайменше прирівнюється, якщо не перевершує, німецьку боязкість", – резюмував Хербст.

Раніше "Телеграф" писав, що у НАТО обговорюють варіант поступок Києвом територій Росії в обмін на гарантії безпеки та прийом України до Альянсу. Проте цей сценарій не розглядають під час офіційних дискусій.

Тільки дві країни, які вважаються союзниками та партнерами України, насправді категорично проти вступу нашої країни до НАТО. Це Сполучені Штати та Німеччина, які щосили пручаються наданню Україні офіційного запрошення на вступ в Альянс.

У середу, 3 квітня, президент України Володимир Зеленський заявив, що міжнародні організації можуть засуджувати удари по російським територіям після того, як вони приїдуть до Харкова. А також подивляться, як люди живуть без світла без води.

У НАТО зазначили, що удари безпілотників по нафтопереробній інфраструктурі Росії дуже вплинули на її паливний ринок. Раптові "бавовни" на цих об’єктах буквально вивели з ладу 10-15%, а може й більше, російських нафтопереробних потужностей.