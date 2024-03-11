Столтенберг подав надію українцям з приводу НАТО і вказав на головну помилку Путіна

У Кремлі прорахувалися та отримали зворотний ефект

Глава НАТО Єнс Столтенберг на церемонії підняття прапора Швеції біля штаб-квартири організації заявив, що Україна як ніколи близька до вступу до Північноатлантичного альянсу. Це є доказом стратегічної помилки Володимира Путіна.

Кремль хотів запобігти вступу України до НАТО та Євросоюзу, але досяг зворотних результатів. Країна поповнить список членів Альянсу, питання лише у часі, заявив Столтенберг під час трансляції урочистої церемонії, присвяченої приєднанню Швеції до НАТО.

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"Україна стане союзником НАТО. Питання не "якщо", а "коли" стане", — сказав глава Північноатлантичного альянсу.

Столтенберг нагадав, що Путін вимагав підтвердження нейтральності України. Члени Альянсу нібито мали підписати договір про нерозширення у Європі. Але у Кремлі отримали зворотній результат після вторгнення в Україну.

"А зараз він отримав прямо протилежне. Він хотів менше НАТО, він отримує більше НАТО, більше військової присутності НАТО у східній частині нашого Альянсу. Фінляндія та Швеція є повноправними членами, а Україна ближча до членства в НАТО, ніж будь-коли раніше", — сказав Столтенберг.

Нагадаємо, що Україна офіційно подала заявку на вступ до Північноатлантичного альянсу за прискореною процедурою. Це сталося 30 листопада 2022 року.

Питання приєднання України до Альянсу викликало дискусії. Одні політики підтримували це рішення, інші говорили про неготовність Києва. Але більшість зійшлися в тому, що до закінчення війни з Росією Україна не зможе стати членом НАТО.

Останнім часом, після заяви Макрона про можливе введення військ Альянсу в Україну, багато світових лідерів висловилися з цього приводу. Низка країн НАТО публічно відмовилася від такого виду підтримки Києва.

Президент Чехії Петр Павел вважає, що допомогу Україні потрібно розширити, зокрема й направивши до країни війська. Вони можуть виконувати допоміжні роботи. Павел наголосив, що це не порушить міжнародне право.

Гостро висловилися з цього приводу в Італії, назвавши це "кроком до ескалації". Там вважають, що введення іноземного контингенту унеможливить мирні переговори.

Раніше "Телеграф" писав, що війська НАТО вже в Україні. Таку заяву зробив один із польських міністрів.