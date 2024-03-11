Укр

Столтенберг обнадежил украинцев по поводу НАТО и указал на главную ошибку Путина

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Анастасия Рыбенко Анастасия Рыбенко
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Генсек Альянса вновь подтвердил поддержку нашей страны
Генсек Альянса вновь подтвердил поддержку нашей страны. Фото Getty Images

В Кремле просчитались и получили обратный эффект

Глава НАТО Йенс Столтенберг на церемонии поднятия флага Швеции у штаб-квартиры организации заявил, что Украина как никогда близка к вступлению в Североатлантический альянс. Это является доказательством стратегической ошибки Владимира Путина.

Кремль хотел предотвратить вступление Украины в НАТО и Евросоюз, но достиг обратных результатов. Страна пополнит список членов Альянса, вопрос лишь во времени, заявил Столтенберг во время трансляции торжественной церемонии, посвященной присоединению Швеции к НАТО.

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"Украина станет союзником НАТО. Вопрос не "если", а "когда" станет", ― сказал глава Североатлантического альянса.

Столтенберг напомнил, что Путин требовал подтверждений нейтральности Украины. Члены Альянса якобы должны были подписать договор о нерасширении в Европе. Но в Кремле получили обратный результат после вторжения в Украину.

"А сейчас он получил прямо противоположное. Он хотел меньше НАТО, он получает больше НАТО, больше военного присутствия НАТО в восточной части нашего Альянса. Финляндия и Швеция являются полноправными членами, а Украина ближе к членству в НАТО, чем когда-либо прежде", ― сказал Столтенберг.

Напомним, что Украина официально подала заявку на вступление в Североатлантический альянс по ускоренной процедуре. Это произошло 30 ноября 2022 года.

Вопрос присоединения Украины к Альянсу вызвал дискуссии. Одни политики поддерживали это решение, другие говорили о неготовности Киева. Но многие сошлись в том, что до окончания войны с Россией Украина не сможет стать членом НАТО.

В последнее время, после заявления Макрона о возможном вводе войск Альянса в Украину, многие мировые лидеры высказались на этот счет. Ряд стран НАТО публично отказались от такого вида поддержки Киева.

Президент Чехии Петр Павел считает, что помощь Украине нужно расширить, в том числе и направив в страну войска. Они могут выполнять вспомогательные работы. Павел подчеркнул, что это не нарушит международное право.

Остро высказались на этот счет в Италии, назвав это "шагом к эскалации". Там считают, что ввод иностранного контингента сделает невозможными мирные переговоры.

Ранее "Телеграф" писал, что войска НАТО уже в Украине. Такое заявление сделал один из польских министров.

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#Украина #НАТО #Владимир Путин #Йенс Столтенберг