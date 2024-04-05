Підриваємо не лише Росію? Удари по ворожим НПЗ відлунюють по всьому світові, пише Bloomberg: про що мова

Темпи та масштаби ударів досягли нового рівня

Здатні підірвати не лише Росію, але й світові ринки енергоносіїв, а також політику США. Мова про удари дронів по російських НПЗ. Таку думку висловили журналісти видання Bloomberg.

Відповідна новина була опублікована сьогодні, 5 квітня. Зазначається, що у підсумку, це може підвищити ставки й для самого Байдена.

"Україна завдає удару у відповідь по галузі, яка фінансує російську військову машину. Нещодавня хвиля атак, переважно на російські нафтопереробні заводи, потенційно може розбурхати не лише військові зусилля Москви, а й глобальні енергетичні ринки й навіть політику США", — пише видання.

Наразі постраждали, щонайменше, 10 російських НПЗ, зазначають у Bloomberg, та підкреслюють — цьогоріч темпи та масштаби ударів досягли нового рівня. За оцінками аналітиків RBC Capital Markets, близько 13% потужностей Росії вийшли з ладу. На тлі зростання цін минулого місяця, Росія ввела заборону на експорт бензину.

"Нафтопереробні заводи є зручними цілями в кількох аспектах. Це стаціонарні, помітні об'єкти інфраструктури, де потенційно може статися великий вибух, корисний для пропаганди. Крім того, вони являють собою складну систему труб, резервуарів, перегінних установок та іншого обладнання, яке важко замінити в умовах санкцій", — йдеться у новині.

При цьому, пишуть журналісти, їхнє пошкодження значно шкодить Росії, більше ніж усьому світові, принаймні, поки що. Російські НПЗ виробляють більше бензину, ніж потрібно країні, і лише невелика частина йде на експорт. Тож якщо НПЗ будуть виведені з ладу, це насамперед позначиться на російських водіях.

"Росія виробляє у 2 рази більше дизельного пального, ніж використовується всередині країни, і приблизно мільйон барелів на день залишається для експорту. Українські атаки можуть торкнутися і цього експорту, що матиме вплив на світові ринки. А якщо барель російської нафти буде перенаправлено з пошкодженого НПЗ на експорт, це призведе до зниження світових цін на нафту", — пише Bloomberg.

Відомо, що Росія експортує близько п'яти мільйонів барелів сирої нафти на день. Крім того, через РФ проходять і інші види сирої нафти, наприклад, з Казахстану.

"Останні атаки довели здатність Києва уразити переважну більшість російських НПЗ. Це ставить під загрозу більшу частину решти російської нафтової інфраструктури", — пишуть журналісти.

За підрахунками аналітиків RBC, близько 60% експортних потужностей Росії перебувають у зоні досяжності безпілотників. Якщо їх буде уражено, це вплине на світовий ринок.

"На цьому фронті з'явилися ознаки розбіжностей: президент України Володимир Зеленський пообіцяв продовжити удари, попри критику США. Президент Джо Байден пам'ятатиме про 15-відсоткове збільшення середніх цін на паливо цього року", — зазначає Bloomberg.

Водночас у виданні підкреслюють, якби "Україна успішно атакувала російські морські термінали, танкери та нафтопроводи, це мало б набагато більш безпосередній вплив на світовий ринок нафти".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, як Зеленський відповів тим, кому не подобаються удари по російських НПЗ.