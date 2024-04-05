Подрываем не только Россию? Удары по вржеским НПЗ находят отголосок по всему миру, пишет Bloomberg: о чем речь

Темпы и масштабы ударов достигли нового уровня

Способны подорвать не только Россию, но и мировые рынки энергоносителей, а также США. Речь об ударах дронов по российским НПЗ. Такое мнение высказали журналисты издания Bloomberg.

Соответствующая новость была опубликована сегодня, 5 апреля. Отмечается, что в итоге это может повысить ставки и для самого Байдена.

"Украина наносит ответный удар по отрасли, которая финансирует российскую военную машину. Недавняя волна атак, преимущественно на российские нефтеперерабатывающие заводы, потенциально может взбудоражить не только военные усилия Москвы, но и глобальные энергетические рынки и даже политику США", — пишет издание.

Пострадали, по меньшей мере, 10 российских НПЗ, отмечают в Bloomberg, и подчеркивают — в этом году темпы и масштабы ударов достигли нового уровня. По оценкам аналитиков RBC Capital Markets, около 13% мощностей России вышли из строя. На фоне роста цен в прошлом месяце Россия ввела запрет на экспорт бензина.

"Нефтеперерабатывающие заводы являются удобными целями в нескольких аспектах. Это стационарные, заметные объекты инфраструктуры, где потенциально может произойти большой взрыв, полезный для пропаганды. Кроме того, они представляют собой сложную систему труб, резервуаров, перегонных установок и другого трудно тяжелого оборудования, которое сложно заменить в условиях санкций", — говорится в новости.

При этом, пишут журналисты, их повреждение значительно вредит России, больше чем всему миру, по крайней мере, пока. Российские НПЗ производят больше бензина, чем нужно стране, и только небольшая часть уходит на экспорт. Так что если НПЗ будут выведены из строя, это прежде всего скажется на российских водителях.

"Россия производит в 2 раза больше дизельного горючего, чем используется внутри страны, и примерно миллион баррелей в день остается для экспорта. Украинские атаки могут коснуться и этого экспорта, что повлияет на мировые рынки. А если баррель российской нефти будет перенаправлен из поврежденного НПЗ на экспорт это приведет к снижению мировых цен на нефть", — пишет Bloomberg.

Известно, что Россия экспортирует около пяти миллионов баррелей сырой нефти в день. Кроме того, через РФ проходят и другие виды сырой нефти, например из Казахстана.

"Последние атаки доказали способность Киева поразить подавляющее большинство российских НПЗ. Это ставит под угрозу большую часть остальной российской нефтяной инфраструктуры", — пишут журналисты.

По подсчетам аналитиков RBC, около 60% экспортных мощностей России находятся в зоне досягаемости беспилотников. Если они будут поражены, это повлияет на мировой рынок.

"На этом фронте появились признаки разногласий: президент Украины Владимир Зеленский пообещал продолжить удары, несмотря на критику США. Президент Джо Байден будет помнить о 15-процентном увеличении средних цен на топливо в этом году", — отмечает Bloomberg.

В то же время в издании подчеркивают, если бы "Украина успешно атаковала российские морские терминалы, танкеры и нефтепроводы, это оказало бы гораздо более непосредственное влияние на мировой рынок нефти".

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, как Зеленский ответил тем, кому не нравятся удары по российским НПЗ.