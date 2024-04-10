США приняли важное решение для ПВО Украины: о чем речь

Это укрепит способность Украины защищать людей и критическую инфраструктуру от российских ударов

Государственный департамент США дал разрешение на чрезвычайную продажу Украине военной продукции для систем ПВО на 138 миллионов долларов. Средства предназначаются на критический ремонт и запчасти для ракетных систем Hawk.

Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности американского министерства обороны, пишет AP. Из заявления следует, что запрос на покупку "оборудования и услуг" для ЗРК HAWK Phase III на сумму $138 млн был направлен Украиной. В Госдепе подчеркнули, что Украине необходима техническая поддержка систем Hawk, это укрепит возможности Киева по защите своего народа и критической инфраструктуры.

"Украине срочно необходимо увеличить свои возможности для защиты от российских ракетных ударов и воздушных возможностей российских сил", — сказано в меморандуме Госдепа.

Обновлять системы Hawk будут подрядчики корпорации RTX Corporation. Она базируется в Массачусетсе. Ранее она была известна как Raytheon, и PROJECTXYZ, базирующейся в Хантсвилле, штат Алабама. Детали для ремонта будут предоставлены со склада армии Штатов, а также за счет пожертвований третьих стран, готовых коммерческих компонентов и нового производства.

Для справки: ЗРК Hawk — американский войсковой зенитный ракетный комплекс средней дальности, производства компании Raytheon. Изначально он создавался для уничтожения самолётов, затем его функционал был расширен для перехвата ракет. На вооружение был поставлен в 1960 году, с тех пор прошел несколько модернизаций. В 1994-м армия США заменила его на Patriot. После модернизации максимальная дальность перехвата целей ЗРК Hawk составляет 40 км (минимальная — 2,5 км), максимальная высота перехвата 17,7 км (минимальная — 30-60 метров).

Как сообщал "Телеграф", правительство США 4 апреля передало ВСУ более 5 тысяч автоматов АК-47, пулеметов, снайперских винтовок, РПГ-7 и более 500 тысяч патронов калибра 7,62 мм. Это вооружение ранее Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана пытался передать хуситам.