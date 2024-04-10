Война — день 777: россияне давят в двух местах на фронте и медленно продвигаются

Оперативно о главном за сутки

В течение 777 дней Украина сдерживает российское вторжение. Оккупанты сконцентрировали основные усилия на Бахмутском и Новопавловском направлениях, где происходит основное количество боевых столкновений и фиксируется продвижение вражеских войск. При этом в приоритет они ставят захват города Часов Яр и для этого пытаются создать условия для удара с флангов. Подобные атаки для захватчиков обходятся высокой ценой, так лишь под Тоненьким они за месяц потеряли почти сотню единиц тяжелой техники.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 10 апреля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 ЕС начал подготовку 14-го пакета санкций против России. В нем будут уменьшены возможности обходить уже введенные санкции.

00:00 У Украины есть план нового контрнаступления, говорит Зеленский. Однако, по его словам, для этого ВСУ нужно получить больше оружия.

О том, что происходило 7 апреля, читайте в материале: Война — день 774: россияне штурмуют на Авдеевском направлении и пытаются прорваться в Часов Яр

С ситуацией в Украине за 8 апреля можно ознакомиться в материале: Война — день 775: россияне активизировались у Работино и Крынок и продолжают воздушный террор

Информацию за 9 апреля смотрите по ссылке: Война — день 776: оккупанты продвигаются возле Авдеевки и пытаются устроить блекаут в Украине