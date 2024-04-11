Під час масованої атаки під удар потрапила і Одещина: є приліт

Ворог застосовує тактику подвійних ударів

В ніч на 11 квітня Росія у кілька хвиль атакувала Одещину ударними дронами типу "шахед", а також обстріляла Україну ракетами та безпілотниками. Ворог знову намагався атакувати об’єкти критичної інфраструктури.

Є приліт, але він прийшовся по відкритій місцевості. Про це керівниця пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк повідомила в етері телемарафону.

Україна стає лідером з виробництва та застосування безпілотників

"Під атакою ворога під час дронової хвилі були об’єкти енергетики. Ворог продовжує тероризувати промисловість, енергосистему і все, що може живити Україну. Такі атаки зосереджені навколо важливих об’єктів", — сказала Гуменюк.

Росія використовує тактику подвійних ударів. Вона намагається зруйнувати ті об’єкти, які збираються відновлювати.

"На прикладі вчорашньої доби на Одещині хочу зазначити, що ворог використовує тактику подвійних ударів і б’є туди, де готуються відновлювальні роботи", — сказала Гуменюк.

Вона звернулась до українців з проханням не знімати роботу ППО. Цю інформацію Росія використовує у своїх цілях.

Зазначимо, РФ вночі та зранку 11 квітня здійснила чергову масовану атаку на Україну. Вона була комбінованою, з використанням ударних дронів, балістичних та крилатих ракет. У деяких областях були помічені розвідувальні безпілотники.

Крилаті ракети ворог направив переважно на західні області. Сильні вибухи пролунали на Львівщині, Росія направила кілька повітряних цілей на Стрий. Ракети туди летіли з трьох напрямків.

Раніше "Телеграф" повідомляв про вибухи у Запорізькій області. У регіоні також помітили ворожі розвідувальні дрони.