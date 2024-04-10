Росія вдарила "Іскандерами" по Одеській області: влучили в АЗС, багато загиблих та поранених

Серед загиблих 10-річна дівчинка

Росіяни ввечері середи, 10 квітня, вдарили по Одеському району ракетою "Іскандер". Через це чотири особи загинули та ще кілька отримали поранення.

Про це повідомив голова Одеської ОВ Олег Кіпер у своєму telegram-каналі. За його словами, на місці влучення було пошкоджено транспортну інфраструктуру та вантажівки.

"Внаслідок вечірньої ракетної атаки росіян по Одеському району загинуло четверо людей, в тому числі одна дитина — 10-річна дівчинка, ще семеро людей зазнали поранень, один чоловік у важкому стані, йому ампутовано нижні кінцівки. Лікарі роблять все можливе", — написав він.

За словами Кіпера, атака відбулася в період з 18:00 до 18:30. На місці вже працюють усі необхідні спецслужби.

Варто зазначити, що до цього Сили оборони півдня повідомляли, що ракета потрапила в район автозаправної станції, що лише посилює ризики додаткових вибухів.

Як повідомлялося раніше, Одеса 10 квітня вже потрапила під обстріл російських військ. Удару було завдано рано вранці по об’єктах критичної та транспортно-логістичної інфраструктури. Відомо про двох постраждалих працівників транспортного підприємства