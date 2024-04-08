"Не можна виключати витоку радіації": стали відомі можливі наслідки обстрілу Запорізької АЕС

Станція вже два роки перебуває в окупації росіян

Корпус реактора Запорізької атомної електростанції не міг зазнати серйозних пошкоджень від падіння БПЛА. Оболонка корпусу реактора дуже міцна.

Таку думку висловив очільник науково-аналітичної секції Українського ядерного товариства Костянтин Сімейко, пише ВВС. Він зазначив, що оболонка корпусу реактора розрахована на падіння важкого літака, тому вона має стримувати удар безпілотника.

Але, за словами фахівця, на території ЗАЕС є об'єкти, які менш захищені та теоретично можуть постраждати від удару навіть безпілотника. Тим більш, якщо він нестиме достатню кількість вибухівки.

"Там є сухе сховище відпрацьованого ядерного палива. І там, на жаль, немає такого захисту як на самому корпусі реактора", — зазначив Сімейко.

На думку експерта, в такій ситуації не можна виключати витік радіації при пошкодженні оболонки цього сховища. Загалом, резюмує він, інспектори МАГАТЕ, що мали б слідкувати за безпекою на ЗАЕС, не мають достатньо важелів впливу на росіян, які своєю поведінкою, зокрема, розміщенням військової техніки і боєприпасів, ставлять атомну станцію під постійну загрозу.

Нагадаємо, інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) заявили, що у неділю, 7 квітня, на території Запорізької атомної електростанції нібито впав безпілотник. Водночас у Головному управління розвідки Міністерства оборони зазначили, що Україна не причетна до атаки на ЗАЕС.