У МАГАТЕ заявили про обстріл на Запорізькій АЕС та пошкодження енергоблоку: у Буданова прокоментували

Україна не причетна до атаки на ЗАЕС – це черговий імітаційний удар по ядерному об'єкту з боку російських терористів

Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) заявили, що у неділю, 7 квітня, на території Запорізької атомної електростанції нібито впав безпілотник. Також було три влучання у захисну оболонку одного з реакторів, пошкоджено вантажівку з продуктами.

Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі. Він зазначив, що така ситуація на тимчасово окупованій російськими терористами АЕС сталася вперше з листопаду 2022 року.

"МАГАТЕ та ISAMZ (місія підтримки та сприяння агентства в Запоріжжі) підтвердили, що відбулося щонайменше 3 прямих влучання в основну конструкцію захисної оболонки реактора ЗАЕС. Цього не може бути… Я рішуче закликаю військових, які приймають рішення, утримуватися від будь-яких дій, що порушують основні принципи захисту ядерних об'єктів", – заявив він.

Згідно з офіційним повідомленням МАГАТЕ, одна особа стала жертвою обстрілу, також є пошкодження 6-го енергоблока ЗАЕС. Загалом ситуація не поставила під загрозу ядерну безпеку станції, проте повторні інциденти можуть призвести до порушення цілісності системи захисної оболонки реактора та ядерної аварії.

У Головному управління розвідки Міністерства оборони в коментарі "Українській правді" зазначили, що Україна не причетна до атаки на ЗАЕС. Провокаційні удари по атомній електростанції, що імітують атаки зовні – це стандартна та звична тактика російських терористів.

"Україна не причетна до жодних збройних провокацій на території незаконно окупованої Росією ЗАЕС. Держава-агресор вкотре наражає на небезпеку ядерний об'єкт, цивільне населення та навколишнє середовище всієї Європи. Російські удари, зокрема, імітаційні, по території української атомної станції, як і розміщення там військ та озброєння, мінування об'єктів ЗАЕС давно вже є відомою та постійною злочинною практикою окупантів. Росія має вивести війська з усіх об'єктів ЗАЕС, лише це дозволить відновити дотримання усіх необхідних міжнародних норм та контролю над важливим об'єктом атомної енергетики", – сказав представник ГУР МОУ Андрій Юсов.

Нагадаємо, у четвер, 4 квітня, тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція знову опинилася на межі блекауту. Сталось це через російський обстріл.

Раніше "Телеграф" писав, що в МАГАТЕ нарешті "побачили", що росіяни обстрілюють Україну з майданчиків ЗАЕС.