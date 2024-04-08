В МАГАТЭ заявили об обстреле на Запорожской АЭС и повреждении энергоблока: у Буданова прокомментировали

Украина не причастна к атаке на ЗАЭС – это очередной имитационный удар по ядерному объекту со стороны российских террористов

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что в воскресенье, 7 апреля, на территории Запорожской атомной электростанции якобы упал беспилотник. Также было три попадания в защитную оболочку одного из реакторов, поврежден грузовик с продуктами.

Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси. Он отметил, что такая ситуация на временно оккупированной российскими террористами АЭС произошла впервые с ноября 2022 года.

"МАГАТЭ и ISAMZ (миссия поддержки и содействия агентству в Запорожье) подтвердили, что произошло по меньшей мере 3 прямых попадания в основную конструкцию защитной оболочки реактора ЗАЭС. Этого не может быть… Я решительно призываю военных, принимающих решение, воздерживаться от каких-либо действий, что нарушают основные принципы защиты ядерных объектов", – заявил он.

Согласно официальному сообщению МАГАТЭ, один человек стал жертвой обстрела, также есть повреждение 6-го энергоблока ЗАЭС. В целом, ситуация не поставила под угрозу ядерную безопасность станции, однако повторные инциденты могут привести к нарушению целостности системы защитной оболочки реактора и ядерной аварии.

В Главном управлении разведки Министерства обороны в комментарии "Украинской правде" отметили, что Украина не причастна к атаке на ЗАЭС. Провокационные удары по атомной электростанции, имитирующие атаки снаружи – это стандартная и привычная тактика российских террористов.

"Украина не причастна ни к каким вооруженным провокациям на территории незаконно оккупированной Россией ЗАЭС. Государство-агрессор в очередной раз подвергает опасности ядерный объект, гражданское население и окружающую среду всей Европы. Российские удары, в частности, имитационные, по территории украинской атомной станции, как и размещение там войск и вооружение, минирование объектов ЗАЭС является давно уже известной и постоянной преступной практикой оккупантов. Россия должна вывести войска со всех объектов ЗАЭС, только это позволит восстановить соблюдение всех необходимых международных норм и контроль над важным объектом атомной энергетики ", – сказал представитель ГУР МОУ Андрей Юсов.

Напомним, в четверг, 4 апреля, временно оккупированная Запорожская атомная электростанция снова оказалась на грани блэкаута. Произошло это из-за российских обстрелов.

Ранее "Телеграф" писал, что в МАГАТЭ наконец "увидели", что россияне обстреливают Украину с площадок ЗАЭС.