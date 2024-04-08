"Нельзя исключать утечку радиации": стали известны возможные последствия обстрела Запорожской АЭС

Станция уже два года находится в оккупации россиян

Корпус реактора Запорожской атомной электростанции не мог испытать серьезных повреждений от падения БПЛА. Оболочка корпуса реактора очень крепкая.

Такое мнение высказал глава научно-аналитической секции Украинского ядерного общества Константин Семейко, пишет BBC. Он отметил, что оболочка корпуса реактора рассчитана на падение тяжелого самолета, поэтому она должна умерять удар беспилотника.

Но, по словам специалиста, на территории ЗАЭС есть объекты, менее защищенные и теоретически могут пострадать от удара даже беспилотника. Тем более если он будет нести достаточное количество взрывчатки.

"Там есть сухое хранилище отработанного ядерного топлива. И там, к сожалению, нет такой защиты как на самом корпусе реактора", — отметил Семейко.

По мнению эксперта, в такой ситуации нельзя исключать утечку радиации при повреждении оболочки этого хранилища. В целом, резюмирует он, инспекторы МАГАТЭ, которые должны следить за безопасностью на ЗАЭС, не имеют достаточно рычагов влияния на россиян, которые своим поведением, в частности, размещением военной техники и боеприпасов, ставят атомную станцию под постоянную угрозу.

Напомним, инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что в воскресенье, 7 апреля, на территории Запорожской атомной электростанции якобы упал беспилотник. В то же время в Главном управлении разведки Министерства обороны отметили, что Украина не причастна к атаке на ЗАЭС.