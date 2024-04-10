Россия ударила "Искандерами" по Одесской области: попали в АЗС, много погибших и раненых

Среди погибших 10-летняя девочка

Россияне вечером среды, 10 апреля, ударили по Одесскому району ракетой "Искандер". Из-за этого четыре человека погибли и еще несколько получили ранения.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в своем telegram-канале. По его словам, на месте попадания было повреждено транспортную инфраструктуру и грузовики.

"В результате вечерней ракетной атаки россиян по Одесскому району погибли четыре человека, в том числе один ребенок — 10-летняя девочка, еще семь человек получили ранения, один человек в тяжелом состоянии, ему ампутированы нижние конечности. Врачи делают все возможное", — написал он.

По словам Кипера, атака произошла в период от 18:00 до 18:30. На месте уже работают все необходимые спецслужбы.

Стоит отметить, что до этого Силы обороны юга сообщали, что ракета попала в район автозаправочной станции, что лишь усиливает риски дополнительных взрывов.

Как сообщалось ранее, Одесса 10 апреля уже попала под обстрел российских войск. Удар был нанесен рано утром по объектам критической и транспортно-логистической инфраструктуры. Известно о двух пострадавших работниках транспортного предприятия.