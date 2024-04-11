Россияне снова терроризируют энергосистему Украины: под удар попали четыре области

Серьезно повреждено оборудование предприятий

В четверг, 11 апреля, российские оккупанты во время утреннего массированного воздушного удара по Украине атаковали объекты критической энергетической инфраструктуры. Пострадали четыре области.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"Враг вновь атакует нашу энергетическую инфраструктуру! Атакованные объекты генерации и системы передачи в Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской областях", — написал он в фейсбуке.

По его словам, сейчас энергетики работают над устранением последствий.

Кроме этого, по информации ДТЭК, РФ атаковала две теплоэлектростанции. Пострадавших нет.

"Серьезно повреждено оборудование предприятий. После окончания атаки энергетики оперативно начали ликвидацию последствий и возобновление работы оборудования". — говорится в сообщении.

Как отметили в ДТЭК, с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны около 170 раз.

По информации Укрэнерго, графики аварийных отключений применены в Харьковской области. В других регионах ограничение потребления не применялось.

Напомним, российские террористы утром 11 апреля атаковали Украину ракетами и шахедами. Очередная массированная ракетная атака началась примерно в 05:00 утра, когда ракеты из бомбардировщиков Ту-95 вошли в воздушное пространство Украины.

Ранее "Телеграф" писал, что во время массированной атаки под удар попала и Одесская область. Есть прилет.