В Киевской области раздавались взрывы, пострадала энергетическая инфраструктура: что известно

Информация о пострадавших и погибших не поступала

В четверг, 11 апреля, в результате воздушной атаки России в Киевской области прогремели взрывы. В области есть перебои с электроснабжением.

Об этом сообщают корреспонденты Общественного. Подтвердил это и глава Киевской ОВА Руслан Кравченко.

В Киевской области воздушную тревогу объявили в 1:09. После четырех часов командование Воздушных сил известило о движении беспилотников в пределах региона. О работе сил противовоздушной обороны сообщили в Киевской областной военной администрации.

Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко рассказал о последствиях массированной атаки на Киевщину. По его словам, во время воздушной тревоги в Киевской области атакован объект критической инфраструктуры.

"Пока информация о пострадавших и погибших не поступала. Все оперативные службы на месте, продолжается тушение пожара на объекте", — добавил он.

Министр энергетики Герман Галущенко подтвердил атаку на энергетическую инфраструктуру. По его словам, объекты пострадали в Киевской, Харьковской, Запорожской и Львовской областях. Он говорит, что энергетики уже работают над устранением последствий.

Напомним, российские террористы утром 11 апреля атаковали Украину ракетами и шахедами. Очередная массированная ракетная атака началась примерно в 05:00 утра, когда ракеты из бомбардировщиков Ту-95 вошли в воздушное пространство Украины.

Ранее "Телеграф" писал, что больше всего пострадал Харьков — по нему выпустили по меньшей мере 15 баллистических ракет. Также ракеты террористы выпускали по другим населённым пунктам Харьковской области.

Также взрывы раздавались и на Львовщине. Целью россиян был Стрый. Громко было также в Запорожской области. Там было слышно два взрыва.