На Київщині лунали вибухи, постраждала енергетична інфраструктура: що відомо

Інформація щодо постраждалих та загиблих не надходила

У четвер, 11 квітня, внаслідок повітряної атаки Росії у Київській області пролунали вибухи. У області є перебої з електропостачанням.

Про це повідомляють кореспонденти "Суспільного". Підтвердив це і голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

На Київщині повітряну тривогу оголосили о 1:09. Після 4:00 командування Повітряних сил сповістило про рух безпілотників в межах регіону. Про роботу сил протиповітряної оборони повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.

Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко розповів про наслідки масованої атаки на Київщину. За його словами, під час повітряної тривоги на Київщині атаковано об'єкт критичної інфраструктури.

"Наразі інформація щодо постраждалих та загиблих не надходила. Всі оперативні служби на місці, триває гасіння пожежі на об’єкті", — додав він.

Міністр енергетики Герман Галущенко підтвердив атаку на енергетичну інфраструктуру. За його словами, об'єкти постраждали у Київській, Харківській, Запорізькій, Львівській областях. Він каже, що енергетики вже працюють над усуненням наслідків.

Нагадаємо, російські терористи вранці 11 квітня атакували Україну ракетами та шахедами. Чергова масована ракетна атака розпочалася приблизно о 05:00 ранку, коли ракети з бомбардувальників Ту-95 увійшли в повітряний простір України.

Раніше "Телеграф" писав, що найбільше поки постраждав Харків — по ньому випустили щонайменше 15 балістичних ракет. Також ракети терористи випускали по іншим населеним пунктам Харківської області.

Також вибухи лунали і на Львівщині. Метою росіян був Стрий. Гучно було також у Запорізькій області. Там було чути два вибухи.