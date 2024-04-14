Серед потерпілих підліток: у Дніпрі під час тривоги пролунав вибух (фото)

Наслідки на землі серйозні і це лише уламки

У Дніпрі під час повітряної тривоги пролунав потужний вибух. Сили ППО відпрацювали по ворожій цілі, але, на жаль, через падіння уламків не вдалося уникнути постраждалих.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ та голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак. За даними наших захисників, о 17.50 у Дніпровському районі Дніпропетровської області підрозділом повітряного командування "Схід" було знищено крилату ракету.

Майже одночасно з цим місцева влада повідомила, що в обласному центрі через падіння уламків пошкоджено дев’ять приватних будинків. Рятувальники вже ліквідують наслідки.

Станом на 19:00 кількість постраждалих людей вже зросла до 5. Це троє чоловіків та жінка. А ще 15-річний хлопець. У нього осколкові поранення та контузія.

У Любимівській громаді, що під Дніпром через падіння уламків пошкоджено автомобіль. Із пораненнями троє людей. Втім від госпіталізації відмовилися.

Нагадаємо, вранці 11 квітня Росія вкотре здійснила масований обстріл України, запустивши кілька хвиль дронів і ракети різного типу, у тому числі і "Кинджали". Генштаб повідомив про знищення 39 із 40 БПЛА, а представники місцевої влади вже розповіли про наслідки ворожої атаки.