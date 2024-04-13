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Storm Shadow чи КАБ? Луганськ струсили потужні вибухи та пожежа (відео моменту)

Автор
Олена Руденко Олена Руденко
Дата публікації
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Автор
ukrinform.ua Новина оновлена 13 квітня 2024, 12:20

Після 11 години у суботу, 13 квітня, в окупованому Луганську пролунали потужні вибухи. Після них почалася пожежа.

Відео прильотів публікують у мережі. Окупанти традиційно звинувачують ЗСУ та висувають припущення, що удару мошло бути завдано Storm Shadow або HIMARS.

Проукраїнські блогери з Донбасу повідомили, що у регіоні почали глушити зв’язок. Вони додають, що, за непідтвердженими даними, це міг бути удар КАБ по ремонтній базі.

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