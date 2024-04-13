Росія після "виборів" пішла в наступ: Сирський назвав напрямки, де зараз найскладніше

Ворог зазнає великих втрат, але кидає у бій нові підрозділи

Ситуація на східному фронті в Україні загострилася останніми днями. Окупанти активізувалися на полі бою після "виборів" президента у РФ і намагаються наступати скрізь, де тільки можуть.

Про це повідомив головком ЗСУ Олександр Сирський. Він відвідав українських бійців на передовій, щоб оцінити масштаби дій росіян і спланувати дії Сил оборони у відповідь.

За словами Сирського, армія РФ активно атакує позиції ЗСУ на Лиманському та Бахмутському напрямках. Ворог штурмовими групами за підтримки бронетехніки намагається прорвати оборону. А на Покровському напрямку окупанти намагаються зайняти нові позиції, використовуючи десятки танків та БМП.

Тепла і суха погода грає на руку ворогові, оскільки більшість відкритих ділянок місцевості стала доступною для танків та іншої техніки. При цьому головнокомандувач зазначив, що росіяни зазнають великих втрат у боях із ЗСУ. Однак на це вони не звертають уваги та відправляють на передову нові підрозділи на бронетехніці. Така тактика дозволяє окупантам періодично досягати тактичного успіху.

"Тому перший день моєї роботи в районі операції присвячений саме цьому напрямку та вжиття всіх необхідних заходів щодо стабілізації ситуації, підвищення ефективності дій наших військ та заподіяння максимальних втрат підрозділам противника", — зазначив Сирський.

Він додав, що заслухав висновки про характер дій противника від командирів підрозділів та ухвалив низку рішень, щоб посилити найбільш проблемні ділянки засобами РЕБ та ППО. Також бригади отримали нові запаси дронів усіх типів та протитанкових ракет, а деякі напрямки були посилені додатковими резервами військових та технікою.

За словами Сирського, перед Силами оборони України знову постає питання досягнення технічної переваги над окупантами у високотехнологічних видах зброї.

"Лише це дозволить нам перемогти більшого за чисельністю ворога та створити умови для перехоплення стратегічної ініціативи", — наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Ще одна проблема, за словами Сирського, це підвищення якості підготовки військовослужбовців, насамперед піхоти. Це необхідно, щоб військові могли максимально використати всі можливості бойової техніки та західного озброєння. Розв'язання цього питання головком поклав на командування Сухопутних військ, яке у повному складі повернулося з району бойових дій.

"Результати моєї роботи будуть враховані в планах підготовки військ та органів управління. Звичайно, відзначив найкращих воїнів нагородами та цінними подарунками. В особистому спілкуванні з нашими військовослужбовцями обговорили поточну ситуацію, а також шляхи розв'язання проблемних питань. Ми усвідомлюємо реальний масштаб та ступінь загрози противника і готові до проведення адекватних та ефективних дій", — підсумував головнокомандувач ЗСУ.

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