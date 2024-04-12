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Так погано ще не було: Україна зараз найвразливіша за всі роки війни проти Росії, кажуть ЗМІ

Автор
Антон Корж Антон Корж
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Українська армія все ще тримає фронт Новина оновлена 12 квітня 2024, 03:03
Українська армія все ще тримає фронт. Фото facebook.com/UkrainianLandForces

Якщо оборона України "посиплеться", росіяни вперше з 2022 року можуть почати великий наступ

Російські терористи безкарно бомбардують друге за величиною місто України, завдають нищівних ракетних ударів по українській енергетиці та поступово просуваються на фронті, хоча й ціною надвеликих втрат. На тлі повної бездіяльності західних партнерів України усе це підсилює побоювання, що війна в Україні близька до переломного моменту – на користь російського терористичного режиму.

Про це пише американське видання Bloomberg. Журналісти вказують, що зараз Україна перебуває у найскрутнішому становищі за всі роки війни проти російських терористів через нестачу боєприпасів, живої сили та прогалині у протиповітряній обороні.

Якщо українські оборонні лінії на фронті довжиною у 1200 кілометрів зазнають краху, це дасть Кремлю змогу вперше з лютого 2022 року здійснити великий та масштабний наступ. Наступні кілька місяців стануть для України величезним випробуванням.

"Населення дедалі більше знемагає від війни, особливо в Харкові. Непередбачуваність нападів вселяє страх у жителів міста, хоча більшість із них не вірять, що Кремль може взяти мегаполіс, населення якого до 2022 року становило 1,5 мільйона осіб", – пише видання.

Російські терористи отримують багато боєприпасів від своїх союзників – завдяки власному виробництву, Ірану та КНДР Росія може цього року отримати понад 6 млн артилерійських снарядів. Про те, що Європейський Союз виявився нездатним надати Україні навіть один мільйон більше, ніж за рік, не варто й казати.

Американські чиновники вважають, що ознак швидкого прориву російських військ поки що не видно: навіть попри всю свою вогневу міць росіяни здобувають тільки невеликі тактичні успіхи, а даються вони дуже дорогою ціною. Часів Яр тримається, взяти його росіяни вочевидь поки що не в змозі.

Проте є інша небезпека, яка, на думку американців, полягає у нібито низькому моральному духу Збройних сил України. В Пентагоні вважають, що не можна виключати можливості розвалу української армії на фоні втоми від війни.

Як писав "Телеграф", російські окупаційні війська просунулися вперед у Новомихайлівці Донецької області на Новопавлівському напрямку. Також тривають запеклі бої на Запорізькому напрямку.

Минулої доби на фронті сталося 55 бойових зіткнень. Найгарячішими напрямками зараз є Бахмутський та Новопавлівський. Українські захисники стримують ворога на деяких напрямках та відбивають атаки.

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#Україна #Росія #Війна #Наступ