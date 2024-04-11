Вже не Авдіївський: який напрямок зараз самий "гарячий" на фронті (карта)

Ворог намагається вибити ЗСУ з позицій

Минулої доби на фронті сталося 55 бойових зіткнень. Найгарячішими напрямками зараз є Бахмутський та Новопавлівський.

Українські захисники стримують ворога на деяких напрямках та відбивають атаки. Про це йдеться у свіжому зведенні Генштабу.

На Куп’янському напрямку російські окупанти не проводили штурмових дій за останню добу.

На Бахмутському напрямку українськими воїнами було відбито 23 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Виїмка, Роздолівка, Годин Яр, Кліщіївка Донецької області. Там загарбники намагалися вибити наші підрозділи із рубежів.

На Новопавлівському напрямку наші Сили оборони продовжують стримувати окупантів у районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка. Там ворог намагався 16 разів прорвати оборону українських військ за підтримки авіації.

Ще 6 атак було відбито на Авдіївському напрямку у районах населених пунктів Керамік, Бердичі, Уманське, Нетайлове та Первомайське Донецької області.

На Херсонщині противник провів 6 безуспішних атак на позиції наших військ. Російські загарбники також намагаються вибити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра.

На Лиманському напрямку за добу було відбито 3 атаки окупантів у районі населеного пункту Терни Донецької області. Там ворог намагався прорвати оборону наших захисників.

На Оріхівському напрямі росіяни один раз атакували позиції наших захисників у районі Старомайорського Донецької області.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент України Володимир Зеленський розповів, яким буде наступний наступ ЗСУ.