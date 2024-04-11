Ворог просунувся на Донеччині: DeepState повідомив, де йдуть запеклі бої (карта)
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За минулу добу ЗСУ відбили 23 атаки на Авдіївському напрямку
Російські окупаційні війська просунулися вперед у Новомихайлівці Донецької області на Новопавлівському напрямку. Також тривають запеклі бої на Запорізькому напрямку.
Про це повідомив аналітичний канал DeepState. За їх даними, ворог продовжує атакувати Роботине, Богданівку, Урожайне і не тільки.
"Ворог просунувся у Новомихайлівці. Тривають бої у Богданівці, Красногорівці, Урожайному та Роботиному", — йдеться у повідомлені.
За даними Генштабу, протягом минулої доби відбулося 55 бойових зіткнень. Але у щодобовому зведені не наводиться інформація про просування ворога у Новомихайлівці.
Зазначається про запеклі бої на Новопавлівському, Авдіївському, Бахмутському, Лиманському, Херсонському напрямках. Ворог намагається прорвати оборону ЗСУ.
За минулу добу українські воїни відбили 23 атаки на Авдіївському напрямку та 16 атак на Новопавлівському. Про просування ворога у Новомихайлівці Генштаб не повідомляє.
Раніше "Телеграф" писав, що президент України Володимир Зеленський розповів, що було не так з попереднім наступом ЗСУ і чому новий наступ буде більш успішний.