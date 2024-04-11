Враг продвинулся на Донетчине: DeepState сообщил, где идут ожесточенные бои (карта)

За минувшие сутки ВСУ отразили 23 атаки на Авдеевском направлении

Российские оккупационные войска продвинулись вперед в Новомихайловке Донецкой области на Новопавловском направлении. Также продолжаются ожесточенные бои на Запорожском направлении.

Об этом сообщил аналитический канал DeepState. По их данным, враг продолжает атаковать Работино, Богдановку, Урожайное и не только.

"Враг продвинулся в Новомихайловке. Продолжаются бои в Богдановке, Красногоровке, Урожайном и Работином", — говорится в сообщении.

Новомихайловка на карте

Работино на карте

Урожайное на карте

Красногоровка на карте

Богдановка на карте

По данным Генштаба, за прошедшие сутки произошло 55 боевых столкновений. Но в ежесуточном своде не приводится информация о продвижении врага в Новомихайловке.

Отмечается ожесточенные бои на Новопавловском, Авдеевском, Бахмутском, Лиманском, Херсонском направлениях. Враг пытается прорвать оборону ВСУ.

За минувшие сутки украинские воины отбили 23 атаки на Авдеевском направлении и 16 атак на Новопавловском. О продвижении врага в Новомихайловке Генштаб не сообщает.

Ранее "Телеграф" писал, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что было не так с предыдущим наступлением ВСУ и почему новое наступление будет более успешным.