Укр

Враг продвинулся на Донетчине: DeepState сообщил, где идут ожесточенные бои (карта)

Автор
Татьяна Крутякова Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
Война Новость обновлена 11 апреля 2024, 11:28
Война. Фото Коллаж "Телеграфа"

За минувшие сутки ВСУ отразили 23 атаки на Авдеевском направлении

Российские оккупационные войска продвинулись вперед в Новомихайловке Донецкой области на Новопавловском направлении. Также продолжаются ожесточенные бои на Запорожском направлении.

Об этом сообщил аналитический канал DeepState. По их данным, враг продолжает атаковать Работино, Богдановку, Урожайное и не только.

"Враг продвинулся в Новомихайловке. Продолжаются бои в Богдановке, Красногоровке, Урожайном и Работином", — говорится в сообщении.

Новомихайловка на карте
Новомихайловка на карте
Работино на карте
Работино на карте
Урожайное на карте
Урожайное на карте
Красногоровка на карте
Красногоровка на карте
Богдановка на карте
Богдановка на карте

По данным Генштаба, за прошедшие сутки произошло 55 боевых столкновений. Но в ежесуточном своде не приводится информация о продвижении врага в Новомихайловке.

Отмечается ожесточенные бои на Новопавловском, Авдеевском, Бахмутском, Лиманском, Херсонском направлениях. Враг пытается прорвать оборону ВСУ.

За минувшие сутки украинские воины отбили 23 атаки на Авдеевском направлении и 16 атак на Новопавловском. О продвижении врага в Новомихайловке Генштаб не сообщает.

Ранее "Телеграф" писал, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что было не так с предыдущим наступлением ВСУ и почему новое наступление будет более успешным.

Теги:
#Украина #Россия #Карта #Война с РФ